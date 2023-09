Level-5 svela i giochi che saranno presenti al Tokyo Game Show 2023 e gli eventi in programma

Il Tokyo Game Show 2023 di Level-5

La locandina di Level-5 del Tokyo Game Show 2023

Level-5 spiega che su un palco metteranno quattro schermi LED ad alta definizione tramite i quali esporranno gli ultimi aggiornamenti su giochi. Ci sarà anche un evento musicale dal vivo per il 25esimo anniversario della compagnia.

Dal 21 settembre andrà anche in onda in live streaming un "Tokyo Game Show 2023 Official Program" che mostrerà tutte le novità dell'evento. Più dettagli saranno svelati più avanti. I visitatori del TGS 2023 otterranno anche dei regali da Level-5, come un pamphlet dedicato all'anniversario e fino a tre spille per chi prova i tre giochi giocabili all'evento.

Vi ricordiamo che anche altre compagnie hanno svelato quali giochi porteranno all'evento: Square Enix, Capcom, Konami, Bandai Namco.