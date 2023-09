Payday 3 rimuove Denuvo prima ancora del lancio per la felicità dei fan

Due mesi fa, un thread sul subreddit r/paydaytheheist ha criticato l'inclusione di Denuvo in Payday 3, con il supporto di tutta la community. Ora, uno degli sviluppatori del gioco ha risposto a quel thread per sottolineare che Denuvo è stato rimosso.

"Salve amici, vogliamo informarvi che Denuvo non è più presente in Payday 3 ", ha scritto il team in un post su Steam. Questo è più o meno l'intero messaggio: breve e diretto, e apparentemente vincente visto che con il post su Steam ha raccolto oltre 1.200 pollici in su al momento della scrittura di questa notizia e altri 10.000 circa su Twitter.

Perché Denuvo non piace ai giocatori di Payday 3 (e non solo)

Payday 3

Denuvo ha da tempo la reputazione di ostacolare le prestazioni dei giochi e di aumentare il peso dei file, anche se l'azienda che lo ha creato, Irdeto, insiste che non è così. Quest'estate ha annunciato un piano per fornire ai media due versioni di giochi, una con Denuvo e una senza, per dimostrare che non ha alcun impatto sulle prestazioni.

Qualunque sia il risultato, probabilmente non cambierà l'opinione di coloro che non amano il DRM perché rende più difficile il modding dei giochi o rende i giochi ingiocabili quando i server di autenticazione non sono attivi. Come i fan di Payday 3 hanno sottolineato due mesi fa, il gioco richiede già ai giocatori di essere online e di utilizzare un account Starbreeze, facendo sembrare Denuvo un ulteriore livello di sicurezza non necessario. Ora, per fortuna, questo problema è stato risolto.