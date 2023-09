Deltarune Chapter 3: Toby Fox aggiorna sull'avanzamento dei lavori

Toby Fox ha dichiarato: " Non posso dire che sia ancora finito , ma di certo le parti incompiute sembrano sempre meno numerose. È un bene perché, per quanto mi sforzi di dormire, finché il gioco non sarà finito, non vedrò altro che incubi...".

Toby Fox, creatore di Undertale, ha pubblicato questa settimana un'altra newsletter gratuita che fornisce un nuovo aggiornamento sul prossimo capitolo della serie Deltarune . L'aggiornamento ufficiale sullo stato di avanzamento di Chapter 3 è che il team sta lavorando sodo e che il capitolo è ora "giocabile dall'inizio alla fine". Purtroppo non è ancora finito, quindi dovremo attendere ancora un po'.

Deltarune Chapter 3, qualcosa è stato cancellato

Deltarune: Chapter 1

Fox ha anche fornito alcuni dettagli su una "sezione del gioco incentrata sulla furtività" che, a quanto pare, non è stata inserita nella versione finale di Chapter 3. La canzone che sarebbe stata utilizzata per questa parte è stata però condivisa online, se volete ascoltarla.

Fox ha scritto: "All'inizio stavamo pensando di inserire nel gioco una sezione incentrata sulla furtività, in cui ci si muoveva lentamente e furtivamente in determinate aree. Dopo aver sviluppato alcuni concetti, ci siamo resi conto che una meccanica che fondamentalmente ti fa muovere più lentamente non è necessariamente divertente".

Infine, vi ricordiamo che Undertale ha ufficialmente otto anni ma Toby dice di non avere "molta energia per un evento folle e selvaggio quest'anno", quindi a parte questo aggiornamento della newsletter, non c'è nulla di speciale.