Mortal Kombat 1: un video confronto tra Nintendo Switch, Steam Deck, PS5 e Xbox Series S

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un ulteriore video confronto di Mortal Kombat 1, concentrandosi questa volta in particolar modo sulle versione Nintendo Switch e come gira su Steam Deck, in confronto alla console casalinghe PS5 e Xbox Series S.

In precedenza il tech enthusiast aveva proposto un confronto tra PC, PS5 e Xbox Series X|S, che dimostrava come l'esperienza risulta ottima su tutte le console e ben ottimizzata su PC.

Dall'analisi di oggi invece apprendiamo che Mortal Kombat 1 su Nintendo Switch propone una risoluzione dinamica di 900p che solitamente si assesta tra i 720 - 640p con la console collegata al dock, mentre in modalità portatile si parte dai 720p dinamici ma mediamente si scende a 480p.

Questa versione mira ai 60 fps durante i combattimenti (filmati, menu e mosse speciali sono a 30fps su tutte le piattaforme), ma fatica a centrare l'obiettivo in maniera consistente fluttuando tra i 50 e i 60 fps.

Quanto a resa grafica, su Nintendo Switch troviamo molti compromessi rispetto alle versioni per piattaforme di attuale generazione per quanto riguarda texture, geometrie, illuminazione, effetti di post-processing e così via. Un altro limite di questa versione sono tediosi i caricamenti prima dell'inizio di ogni scontro.

Nonostante i tagli evidenti, secondo ElAnalistaDeBits il porting di Mortal Kombat 1 per Nintendo Switch è di buona qualità se teniamo in considerazione i grossi limiti della console, ormai al suo sesto anno di vita.