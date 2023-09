FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, un gameplay trailer per il GDR di Level-5

Quella di oggi è una giornata ricca di novità per gli amanti dei giochi prodotti da Level-5, che oggi ha presentato anche un nuovo gameplay trailer di FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2023.

Dopo aver visto i trailer di Inazuma Eleven: Victory Road e DECAPOLICE, il filmato nel player sottostante ci offre una panoramica sulle caratteristiche salienti del nuovo capitolo della serie iniziata nel 2012 su Nintendo 3DS che mescola elementi GDR e simulazione.

Arrivati su una misteriosa isola deserta il giocatore dovrà iniziare ad esplorarla in lungo e largo, facendo attenzione ai pericolosi mostri che la popolano, e iniziare fondamentalmente una nuova vita. Durante il suo soggiorno imparerà varie "Lives", fondamentalmente delle professioni come quelle del guerriero, del cuoco, dell'agricoltore e dell'esploratore, che garantiranno diversi vantaggi e apriranno le porte a nuove dinamiche di gioco.

L'isola inoltre nasconde diversi misteri, come ad esempio alcune persone mutate in oggetti animati chiamati "Strangeling". Aiutandoli torneranno alla loro forma umana e per ringraziarci ci seguiranno durante le nostre avventure.