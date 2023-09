Marvel's Spider-Man 2: Sony svela come il gioco sfrutta la potenza di PS5

Tramite il PS Blog, Sony ha pubblicato un nuovo articolo nel quale spiega quali sono i vantaggi tecnologici garantiti da PS5 nello sviluppo di Marvel's Spider-Man 2. Il post parla dell'uso del DualSense, dell'SSD, delle espressioni dei volti e non solo.

Viene spiegato che il feedback aptico del DualSense che riproduce gli effetti del sonoro sul simbionte del costume di Peter in Marvel's Spider-Man 2. Anche gli scontri con Lizard permetteranno di percepire i colpi subiti durante i filmati. Inoltre, i grilletti adattivi permettono di eseguire minigiochi nei quali bisogna premere il tasto trovando il giusto punto della corsa.

Viene poi detto che l'SSD di PS5 garantisce di volare attraverso la città (il doppio più grande) di Marvel's Spider-Man 2 molto rapidamente, senza limiti di caricamento: inoltre è possibile passare da Peter e Miles all'istante, sempre grazie all'SSD. La potenza della console garantisce anche di creare espressioni ancora più dettagliate per filmati più emozionanti. In generale, i livello di dettaglio sarà ancora più grande "per esempio, vedrete spesso dei bicipiti gonfiarsi o allungarsi sotto le tute aderenti dei supereroi o i muscoli della mascella di Lizard flettersi in modo davvero convincente quando ruggisce".