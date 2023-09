Cyberpunk 2077: CD Projekt RED suggerisce di iniziare un nuovo salvataggio dopo l'update 2.0

In un post su X, CD Projekt Red ha scritto che invita caldamente i giocatori a iniziare una nuova avventura a Night City dopo aver installato l'aggiornamento 2.0. Lo sviluppatore spiega che, a causa del numero di cambiamenti che l'aggiornamento introdurrà, è meglio fare tabula rasa per "migliorare la vostra esperienza di gioco complessiva".

Cyberpunk 2077: è obbligatorio iniziare un nuovo salvataggio?

Cyberpunk 2077

Precisiamo che non vi è alcun obbligo di iniziare un nuovo salvataggio. Semplicemente CD Projekt RED suggerisce di provare a vivere l'intera esperienza di gioco con le novità introdotte da questo aggiornamento, visto che iniziare con un salvataggio di fine gioco non permetterebbe di scoprire tutto in maniera organica man mano che si potenzia il personaggio.

Una della grandi novità dell'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 è infatti il nuovo albero della abilità e il sistema dei perk. Chi sfrutta un salvataggio già avviato avrà una singola occasione per riposizionare completamente i propri punti.

Parlando di Cyberpunk 2077, sappiamo anche che Elon Musk è andato armato negli uffici di CD Projekt per chiedere un cameo.