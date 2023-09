Alan Wake 2, la storia finora: Sam Lake ci fa un riassunto in video

Le cose tuttavia prendono ben presto una piega inaspettata: la città è in qualche modo controllata da una forza oscura che rapisce Alice e costringe Alan a esplorare i boschi che circondano il Cauldron Lake, popolati da persone tramutate in assassini ricoperti d'ombra, nel tentativo di salvarla.

Un nuovo inizio

Ambientato tredici anni dopo gli eventi del primo capitolo, Alan Wake 2 si pone per molti versi come un nuovo inizio per la serie, che abbandona le meccaniche action shooter delle origini in favore di un approccio alla survival horror del tutto simile a quello apprezzato nei recenti remake di Resident Evil.

Alan inoltre non è più l'unico protagonista: la campagna del gioco potrà essere affrontata anche nei panni di un secondo personaggio, Saga Anderson, e i due percorsi proporranno situazioni molto differenti.

Abbiamo visto Alan Wake 2 in anteprima alla Gamescom 2023.