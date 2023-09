Marvel's Spider-Man 2 e gli altri: ottobre sarà un mese incredibile

Ottobre promette di essere un mese assolutamente incredibile: vedremo l'arrivo di Marvel's Spider-Man 2, il nuovo capitolo della straordinaria serie action firmata Insomniac Games, ma anche di tante altre produzioni particolarmente attese. Ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta, insomma.

Non sorprende che qualcuno abbia deciso di rinviare il proprio titolo di fronte a un'offerta così clamorosamente ricca e di spessore: DON'T NOD ha deciso di spostare il lancio di Banishers: Ghosts of New Eden, ad esempio, e lo stesso è accaduto ad Alone in the Dark. Come dargli torto?

Se infatti l'esclusiva PlayStation dedicata al celebre personaggio Marvel si pone senza dubbio come il gioco più importante del mese, ce ne sono diversi altri capaci di catalizzare l'attenzione degli appassionati: dall'attesissimo survival horror Alan Wake 2 ad Assassin's Creed Mirage, l'ultimo episodio della serie Ubisoft che rende omaggio agli esordi del franchise.

Se la lista si concludesse qui già staremmo parlando di un momento incredibile per i videogiocatori, ma c'è tanto altro ancora: la spettacolare piattaforma racing di Forza Motorsport, ad esempio, oppure la coloratissima esperienza proposta da Super Mario Bros. Wonder, o ancora il promettente soulslike Lords of the Fallen