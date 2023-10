Horizon Forbidden West Complete Edition sarà su due blu-ray, occuperà oltre 100 GB su PS5

L'edizione fisica di Horizon Forbidden West: Complete Edition arriverà nei negozi su due dischi per via delle imponenti dimensioni dei file del gioco base e dell'espansione Burning Shore inclusa nel pacchetto.

Questo dettaglio è stato scovato da @MauroNL3 su X | Twitter che ha condiviso un'immagine del retro della confezione della raccolta che, oltre a segnalare la presenza dei due dischi, afferma che saranno necessari almeno 121 GB di spazio libero per installare i file di gioco. Insomma, preparate a fare spazio nell'SSD della vostra PS5.

Non si tratta dell'unico gioco in arrivo su PS5 su due blu-ray. Anche Final Fantasy 7 Rebirth sarà su due dischi per fare fronte alle gargantuesche dimensioni di 150 GB dei file di installazione. Fortunatamente parliamo di casi isolati, visto che la maggior parte dei giochi raramente supera la soglia dei 100 GB e in alcuni casi neppure quella dei 50 GB, come ad esempio Assassin's Creed Mirage che in confronto ai due titoli sopracitati è un peso piuma.