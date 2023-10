Immortals of Aveum verrà aggiornato ad Unreal Engine 5.2 con vari miglioramenti

Ascendant Studios ha svelato alcuni piani previsti per il prossimo futuro di Immortals of Aveum, che comprendono anche diversi miglioramenti tecnici per il gioco con il passaggio ad Unreal Engine 5.2 e l'implementazione di alcune funzionalità tecnologiche nuove.

I particolare, il team punta a migliorare l'uso di Nanite e Lumen, le tecnologie specifiche di Unreal Engine per la gestione delle strutture poligonali e dell'illuminazione globale, grazie al passaggio alla nuova versione dell'engine grafico.

Come riferito dagli sviluppatori, passando alla nuova versione di Nanite con Unreal Engine 5.2, il gioco potrà sfruttare una gestione molto più veloce delle geometrie, che dovrebbe portare a una forte riduzione di effetti indesiderati come il pop-in.

Inoltre, la nuova versione di Lumen dovrebbe migliorare il livello di dettaglio degli elementi luminosi, incrementando anche la fedeltà delle animazioni.