Call of Duty potrebbe migliorare dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, dice Activision

"Essere in grado di ottenere la tecnologia di Microsoft e le loro suite di strumenti di sviluppo potrebbe portare grandi benefici ai nostri team e creare esperienze ancora più grandi e immersive per i nostri giocatori", ha spiegato Kostich parlando a Games Beat.

Kostich parla, più precisamente, della possibilità di sfruttare le ampie risorse messe a disposizione da Microsoft per poter incrementare le possibilità produttive di Call of Duty, in termini soprattutto tecnologici.

Secondo Rob Kostich, presidente di Activision Blizzard, la serie Call of Duty potrebbe migliorare in seguito all' acquisizione da parte di Microsoft , ottenendo dei benefici importanti dalla nuova situazione organizzativa della compagnia.

Un accordo positivo per tutti, dice Activision

Call of Duty: Modern Warfare III in un'immagine

Il presidente di Activision Blizzard non è entrato più nel dettaglio per spiegare cosa avrebbe intenzione di utilizzare specificamente delle tecnologie Microsoft, ma ha ribadito che questa acquisizione rappresenta una "opportunità straordinaria" per Activision Blizzard: "Come abbiamo detto in precedenza, questo accordo è ottimo per l'industria e ci consentirà di portare più giochi a più giocatori".

Oltre a integrazioni per l'engine e soluzioni di sviluppo videoludiche, è possibile che Kostich stesse parlando anche dell'infrastruttura server di Microsoft da poter sfruttare per il multiplayer di Call of Duty, ma non è da escludere che si tratti anche dei vantaggi offerti dal ritrovarsi all'interno della compagnia che sviluppa Windows.

Nel frattempo, sembra che l'accordo stia procedendo bene. Rimaniamo in attesa della nuova risposta della CMA in base alla proposta ristrutturata di acquisizione, ma la finalizzazione dell'operazione potrebbe essere vicina.