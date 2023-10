Forza Motorsport: un video gameplay della versione PC in 4K e dettagli al massimo

Il canale YouTube di IGN ha pubblicato un video gameplay della durata di 13 minuti di Forza Motorsport, che mostra la versione PC del racing game di Turn 10 con risoluzione 4K e impostazioni grafiche al massimo, offrendoci un'idea del massimo potenziale grafico del gioco, al netto della compressione di YouTube.

Per registrare il filmato sono state utilizzate una scheda video RTX 4090 e il processore AMD 7950X3D, in pratica una configurazione high-end. Purtroppo non viene mostrato a schermo un contatore degli fps, dunque non possiamo sapere il framerate raggiunto.

Nella prima parte del filmato viene mostrato un evento nel circuito di Hakone all'alba con visuale dall'abitacolo, mentre nella seconda parte è stata scelta una gara notturna per mostrare i riflessi in ray-tracing sul cofano e il meteo dinamico impiegato dal gioco.