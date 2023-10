Alan Wake 2 e Marvel's Spider-Man 2 sono i giochi più attesi di ottobre 2023

Si continua a parlare di annata straordinaria per il 2023 in termini di quantità e qualità dei giochi usciti e in arrivo, e ottobre sembra un altro mese caratterizzato da una concentrazione incredibile di prodotti di grosso calibro. La cosa appare evidente anche dai risultati della votazione sul gioco più atteso del mese, che hanno indicato vincitori diversi tra redazione e lettori, nonostante il bacino dei giochi selezionati sia rimasto sostanzialmente lo stesso. Si continua dunque su livelli notevoli, dopo aver assistito a un settembre che ha portato con sé alcuni dei giochi più attesi dell'anno come Starfield in particolare ma anche Baldur's Gate 3 in versione PS5, in attesa di quella per Xbox. Sembrava impossibile, ma ottobre rischia di essere ancora più ricco, almeno in termini meramente quantitativi. Si tratta quindi del un finale di un'annata che sembra essere memorabile per quanto riguarda i videogiochi, nonostante l'industria continui a dimostrarsi in una situazione di salute difficile. Mentre si moltiplicano le notizie su team in crisi e ondate di licenziamenti, una serie di coincidenze hanno portato alla concentrazione in pochi mesi di uscite di calibro enorme, tanto da causare anche alcuni spostamenti strategici per non incappare in un eccessivo "ingorgo". Tra nuovi capitoli di franchise celebri e qualche novità assoluta, andiamo dunque a vedere come sono andate le votazioni per i giochi più attesi di ottobre 2023, che in questo caso hanno portato alla vittoria di Alan Wake 2 e Marvel's Spider-Man 2.

Il più atteso dalla redazione Alan Wake 2 presenta due ambientazioni da esplorare in maniera alternata Il risultato forse meno scontato è quello che arriva dalla votazione interna alla redazione, dove il sondaggio ha restituito, un po' a sorpresa, una netta vittoria di Alan Wake 2, che risulta essere il gioco più atteso per ottobre 2023 dalla maggior parte dei redattori. Qui è probabile che il fattore nostalgia giochi un ruolo importante, visto che il primo capitolo, pur con tutti i suoi difetti, resta un'esperienza memorabile, rimasta nei bei ricordi della generazione di Xbox 360 in chiunque l'abbia vissuto all'epoca, ma anche successivamente. Considerando come Remedy abbia saputo rinnovarsi pur mantenendo comunque un alto livello qualitativo per le sue produzioni anche più recenti (con qualche eccezione), è facile capire come mai il nuovo survival horror a trazione narrativa del team finlandese sia un sorvegliato speciale, oltre alle sue caratteristiche intrinseche che lo rendono un must per gli appassionati. In seconda posizione troviamo un altro dei giochi universalmente più attesi di questo periodo, ovvero Super Mario Bros. Wonder, che punta a rilanciare la serie dei platform in 2D dalla struttura più classica con alcune novità davvero interessanti. Da anni, ormai, Nintendo alterna esperienze in 3D, anche se sono ferme da tempo su Super Mario Odyssey, a capitoli in "2D moderni" per così dire, come i "New" o i "3D World", ma in questo caso ci troviamo di fronte qualcosa di ancora diverso. Super Mario Bros. Wonder presenta trasformazioni inedite Wonder sembra essere un elemento a parte, anche se chiaramente derivato dalla serie di platform più tradizionali, e non vediamo l'ora di vedere quali novità sia in grado di apportare alla formula storica, grazie anche alle sue particolari trasformazioni. Sul terzo posto del podio, ma a notevole distanza dai primi due, troviamo Marvel's Spider-Man 2, uno dei titoli più in vista dell'anno, ma forse in grado di generare meno aspettativa, almeno in ambito redazionale, essendo anche il terzo Spider-Man nel giro di 5 anni.