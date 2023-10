Lies of P: Digital Foundry analizza le versioni PS5 e Xbox Series X|S

Su PS5 e Xbox Series X la Quality Mode propone una risoluzione nativa e fissa a 3840x2160, mentre su Xbox Series S chiaramente sono stati necessari dei compromessi ma per i tech enthusiast il risultato è ottimo: si arriva a 1440p con l'immagine che beneficia del temporal anti-aliasing quando la risoluzione viene upscalata ai 4K. Tralasciando le differenze in termini di risoluzione, tutte e tre le versioni sono alla pari in termini di texture, con Series S che risulta inferiore per quanto riguarda occlusione ambientale e nebbia volumetrica. Il framerate rimane stabile a 30 fps in praticamente ogni circostanza, tuttavia su tutte e tre le console il frame-pacing è incostante, il che rende meno fluida l'esperienza nel complesso.

Lies of P propone su tutte le console di attuale generazione di Microsoft e Sony tre modalità grafiche differenti , nello specifico quella Quality a 30fps, la High Performance Quality a 40Hz (disponibile solo per gli schermi con refresh rate a 120Hz) e Performance a 60 fps.

Le modalità a 40 fps e 60 fps

La modalità High Performance Quality presenta invece una risoluzione nativa dinamica che va dai 1872p fino al 4K su PS5 e Xbox Series X e da 1200p a 1440p su Xbox Series S. È un'ottima via di mezzo dal punto di vista visivo e delle performance, ma anche in questo caso il framerate pur rimanendo stabile sui 40 fps presenta un frame-pacing irregolare.

Con la modalità Performance la risoluzione interna scende a 1512p - 1800p su PS5 e Xbox Series X, mentre su Series S arriviamo a una forbice di 972p - 1080p. Nonostante l'utilizzo del temporal anti-aliasing la qualità dell'immagine ne risente e inoltre con questo preset grafico sono stati necessari dei sacrifici sotto vari punti di vista, inclusa nebbia volumetrica e illuminazione. Tuttavia per Digital Foundry sono compromessi più che accettabili a fronte di un framerate granitico a 60 fps e che in questo caso non presenta alcun problema di frame-pacing, offrendo quindi un'esperienza fluida in praticamente qualsiasi circostanza.

Concludendo, la redazione di Digital Foundry afferma che Lies of P si presenta come un gioco ben ottimizzato su qualsiasi console, anche quelle old-gen non trattate in questa sede, con le versioni PS5 e Xbox Series X che sono fondamentalmente alla pari. In generale raccomanda caldamente la modalità Performance a 60 fps considerando che parliamo di un action piuttosto movimentato.