Tekken 8 è su Unreal Engine 5, solo next gen: uscirà su PC, PS5 e Xbox Series, dettagli

Tekken 8 è stato annunciato stanotte nel corso del nuovo State of Play di PlayStation, con ulteriori dettagli forniti da Katsuhiro Harada nelle ore scorse, in cui ha specificato che il nuovo capitolo del picchiaduro sarà solo next gen, sviluppato su Unreal Engine 5 e uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sviluppato da Bandai Namco Studios, Tekken 8 punta a "sfruttare pienamente la potenza della più recente generazione di console per creare uno dei titoli graficamente più sbalorditivi e coinvolgenti del suo genere", in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Katsuhiro Harada, a tale proposito, ha specificato che il trailer mostrato nel corso dello State of Play è tratto dalla modalità Storia di Tekken 8 ed è tratto dal gameplay vero e proprio, dunque non si tratta di un filmato in computer grafica.

Tekken 8 riprende la storia dopo la cruenta battaglia che si è conclusa con la sconfitta di Heihachi Mishima, concentrandosi su una nuova rivalità che mette padre contro figlio, con Jin Kazama che si oppone al tentativo di Kazuya Mishima di dominare il mondo.

Come spiegato da Harada anche sul PlayStation Blog, l'intenzione degli sviluppatori è mantenere la qualità grafica vista nel trailer di Tekken 8 in tutti gli aspetti del gioco. La resa dei personaggi sarà quella visibile nel trailer, compresi gli effetti come le gocce di acqua e pioggia che scorrono sui corpi dei combattenti.

Allo stesso modo, anche lo scenario dinamico e in pieno movimento visto nel trailer è un esempio di quello che potremo vedere anche durante il gameplay, con ambientazione animate che si modificano progressivamente durante il combattimento.