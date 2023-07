Call of Duty 2024 sarà ambientato nella Guerra del Golfo, sembra rivelare un attore

Il nuovo episodio di Call of Duty in uscita nel 2024 sarà probabilmente ambientato durante la Guerra del Golfo: a rivelarlo sono alcuni post pubblicati sui social dall'attore Luke Charles Stafford.

Stafford sostiene infatti di essere stato ingaggiato da Activision per interpretare il ruolo di un personaggio di nome Ratcliffe: potrebbe trattarsi di Peter Ratcliffe, che ha servito per quasi trent'anni nel Reggimento Paracadutisti delle Forze Aeree Speciali e ha ricevuto importanti riconoscimenti proprio per il suo contributo durante la Guerra del Golfo.

Le dichiarazioni dell'attore, peraltro, sembrerebbero confermare alcuni rumor emersi tempo fa, che indicavano appunto Call of Duty 2024 come un capitolo ambientato durante la guerra in Iraq.