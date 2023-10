Call of Duty: il capitolo del 2024 includerebbe mappe dei vecchi Black Ops, rumor

Secondo nuovi rumor, anche il capitolo del 2024 di Call of Duty includerà mappe multigiocatore già note provenienti da vecchi capitoli.

Insider-Gaming ha segnalato che un post ora cancellato di CoD_Perseus su X nel quale viene evidenziato che la mappa WMD di Black Ops e la mappa Grind di Black Ops 2 saranno presenti in Call of Duty 2024. Insider-Gaming ha aggiunto che le fonti affermano che altre mappe dei precedenti Black Ops sono in fase di sviluppo per il capitolo del 2024, che è sviluppato da Treyarch. Non si sa però se al lancio il gioco - che ricordiamo non è ancora stata annunciato - offrirà solo mappe rifatte, senza mappe completamente nuove.