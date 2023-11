Xbox Series X|S crollano in Europa: che succede alle console Microsoft nel Vecchio Continente?

Considerando i recenti dati di vendita diffusi da GamesIndustry.biz, era difficile resistere al classico titolo con "che succede?" per parlare della situazione di Xbox Series X|S in Europa, ma la verità è che non è che stia succedendo nulla di particolarmente inedito, per quanto riguarda il Vecchio Continente. Dalle nostre parti Xbox ha sempre fatto fatica ad imporsi, con un rapporto di quote di mercato che, a seconda dei paesi, va dal 2:1 ad oltre il 5:1 a favore di PlayStation, come era stato riferito dalla stessa Microsoft durante la campagna informativa per sostenere l'acquisizione di Activision Blizzard, quando Brad Smith aveva fatto notare come PlayStation detenga l'80% del mercato contro il 20% di Xbox, nella particolare visione del panorama console che esclude Nintendo, come vuole la CMA britannica.

Quello che risulta particolarmente impressionante è il confronto con le attuali performance di PS5, perché quest'ultima invece sta andando ancora meglio di quanto si potesse prevedere, infrangendo record a ogni trimestre o quasi ora che si è liberata dei problemi di approvvigionamento avuti nei primi anni della generazione. Forse proprio questa situazione, che ha portato a una domanda costantemente superiore all'offerta, ha generato questa accelerazione esplosiva delle vendite non appena le console sono state messe effettivamente a disposizione, ma si parte comunque da una base decisamente diversa. La causa principale di questa differenza di percezione viene solitamente indicata nella mancanza di grossi giochi di richiamo da parte di Microsoft, ma questo è vero fino a un certo punto: è chiaro come i titoli di punta di Xbox abbiano meno richiamo in Europa, ma i giochi di recente non sono mancati, e in ogni caso PS5 ha continuato a vendere imperterrita anche in un periodo di relativa assenza di grossi titoli first party o esclusivi come buona parte del 2023, fino alla recente uscita di Marvel's Spider-Man 2.