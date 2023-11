PS Portal era in sviluppo sin dal 2017? Rispunta un vecchio brevetto

PlayStation Portal è da poco stata commercializzata. Si tratta di una piattaforma da utilizzare con PS5, tramite Remote Play, per giocare in modalità portatile (entro certi limiti). Da quanto tempo Sony pianificava questo dispositivo. Sebbene non si sappia con precisione, è da poco rispuntato in rete un vecchio brevetto del 2017 che mostra proprio quello che pare essere un prototipo dei PS Portal.

Come potete vedere poco sotto, si tratta di uno schermo con a fianco le due metà di un controller DualShock (all'epoca il DualSense non esisteva, ricordiamo) con tutti i relativi tasti. Essendo un brevetto lo scopo non è mostrare nel dettaglio il design del prodotto ma solo l'idea generale e le sue funzionalità e, in linea di massima, pare proprio essere un PS Portal.