Panasonic MZ1500: la recensione del TV OLED da 55 pollici con soundbar integrata

Pur non potendo contare sulla tecnologia MLA (Micro Lens Array) della gamma MZ2000, infatti, gli MZ1500 vogliono essere più che dei semplici "LZ1500 con la soundbar" (a proposito, qui trovate la nostra recensione proprio del Panasonic LZ1500 da 42" ). Un'ambizione frutto di un nuovo sistema di dissipazione e di rinnovate funzionalità gaming, studiate in collaborazione con Activision Blizzard e pensate per colmare finalmente un gap che in ambito OLED aveva fatto perdere posizioni a Panasonic dopo gli ottimi TV da gioco prodotti nell'era LED.

Il Panasonic MZ1500 si è annunciato come un'evoluzione che mira all'eccellenza. Fin dalla presentazione al CES di Las Vegas a gennaio di quest'anno e di nuovo in occasione del nostro primo contatto a Berlino a giugno, i nuovi TV della casa nipponica promettevano novità importanti rispetto alla gamma 1500 del 2022.

Caratteristiche tecniche

Panasonic MZ1500 nel taglio da 55 pollici in redazione

Partiamo come sempre dai dati: Panasonic MZ1500 nel taglio da 55 pollici (sono disponibili anche i formati da 48 e 65 pollici; quest'anno quello da 42 non è arrivato in Italia) viene venduto di listino a 2500€. Siamo su una fascia di prezzo superiore rispetto ad altri medio gamma OLED, che mette la serie MZ1500 in diretta concorrenza con televisori dotati di tecnologia MLA come LG G3. È una tradizione per Panasonic, visto anche il lavoro di selezione dei pannelli; quest'anno, però, la presenza della soundbar integrata nella linea 1500 ha suscitato più di qualche perplessità tra gli appassionati, che avrebbero preferito un prezzo più basso o un pannello MLA senza soundbar. Non entreremo troppo nel merito della questione, ma è indubbio che per chi possiede già un sistema audio dedicato, l'assenza di una gamma di fascia alta senza soundbar integrata possa rappresentare un malus.

Lato software, il modello OLED del 2023 continua ad utilizzare il sistema operativo proprietario My Home Screen, giunto alla versione 8.0. Fa eccezione, lo ricordiamo, solo la linea MZ800: la fascia entry level è l'unico OLED di Panasonic con Google TV, ma non monta il processore HCX né può contare su funzionalità gaming avanzate.

La nuova Game Board di Panasonic MZ1500

L'interfaccia è semplice e immediata, e ancora una volta può contare su un numero discreto di app: ci sono Apple TV+, Infinity+, Netflix, Dazn, Prime Video, Rai Play e Disney+. Mancano invece Now, Tim Vision, Spotify e Paramount+, oltre a software specificatamente dedicati al cloud gaming. Opzioni come "My Scenery" per avere immagini diverse a schermo durante la giornata, e "On Timer", che permette di programmare l'orario di accensione e la sorgente, sono presenti, mentre l'elettronica è affidata a un'evoluzione del processore HCX Pro AI che introduce miglioramenti mirati alla gestione dei movimenti e all'upscaling.

Il pannello è lo stesso "Master HDR OLED Professional Edition" del 2022, con risoluzione 4K Ultra HD, 10 bit nativi e refresh fino a 120 Hz; è un OLED WRGB di LG Display, ma con un processo di selezione preventiva affidata agli ingegneri Panasonic. Più nello specifico, come vi raccontavamo nella recensione dell'LZ1500, la gamma monta gli "OLED.EX" con diodi al deuterio, che secondo LG garantiscono non solo maggiore efficienza e luminanza, ma anche più longevità e minori rischi di burn-in. In più la serie MZ1500 monta lo stesso dissipatore della serie MZ2000, sviluppato per la tecnologia MLA con materiali diversi rispetto al modello dello scorso anno e accoppiati su una struttura multi strato. In questo modo il pannello dovrebbe garantire maggiore durata e luminosità più alta anche senza i picchi delle micro lenti.

Panasonic MZ1500 supporta il VRR e l'ALLM sulle porte HDMI 2.1

Torna il supporto a praticamente tutti gli standard di immagine: HDR10, HDR10+, HDR10+ adattivo, HLG per i canali TV, Dolby Vision e Dolby Vision IQ. Lato gaming abbiamo un potenziamento della "Game Control Board", una classica barra che permette di accedere rapidamente a una serie di impostazioni altrimenti nascoste tra i menu: qui troviamo la modalità immagine, che di default è impostata su Game ma che può passare a configurazioni più cinematografiche, a quella personalizzata o alla nuova modalità "True Game", e opzioni per intervenire su vari aspetti: sull'audio, selezionando la modalità RPG o FPS per focalizzare l'attenzione sui suoni ambientali e sui dialoghi o sulla direzione dei rumori, anche più leggeri; sui parametri legati all'input lag, che con l'ALLM su dispositivi HDMI 2.1 è già impostato al minimo possibile ma che ora può essere disabilitato già da qui; sul VRR, che può essere acceso o spento sui dispositivi supportati; sulla modalità di aggiornamento a 60 Hz, che permette di ridurre l'input lag quando si gioca a 60 Hz; sulla modalità bypass 4K 120 Hz che, una volta attivata, abilita la frequenza 4K2K VRR bypassando varie elaborazioni dell'immagine (analogamente a quanto avviene con la modalità Pure Direct, sempre di Panasonic); sull'HDR, che può essere spento (ora anche in modalità bypass 4K 120Hz), dinamico o automatico, e che in generale viene scelto in base alla macchina da gioco utilizzata; e, infine, sulla luminosità delle aree più scure, per andare a rendere visibili anche quelle aree dello schermo naturalmente più buie.

Il box informazioni della Game Board di Panasonic MZ1500

Attivando il box informazioni, infine, abbiamo accesso a una panoramica dei settaggi attivi, così da non dover impazzire per capire cosa è effettivamente abilitato e cosa invece no. Qui troviamo anche informazioni sulla console utilizzata o sulla GPU collegata all'ingresso HDMI, nel caso in cui si utilizzi una scheda grafica compatibile.

Abbiamo misurato un input lag di 14,5 ms in 4K a 60 Hz con il 4K Lag Tester Leo Bodnar che usiamo solitamente nelle nostre recensioni, ma il valore scende a 9,4 ms in "modalità di aggiornamento a 60 Hz", che può essere attivata dalle opzioni, nel menù immagine, dopo aver disattivato il VRR (a 120 Hz siamo invece tra i 5 e 6 ms). Valori che sono in linea con la categoria e con i modelli dello scorso anno.

Il telecomando di Panasonic MZ1500

Il telecomando è lo stesso argentato, pesante e con un'ampia pulsantiera, che Panasonic propone da un po' in controtendenza rispetto alle scelte minimaliste della concorrenza. La soundbar integrata, infine, ha diffusori frontali e subwoofer, e supporta la decodifica dei segnali Dolby Atmos.

Scheda tecnica Panasonic OLED TX-55MZ1500E