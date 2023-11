Nintendo Switch Online: l'app N64 avrà una versione 18+ in Giappone

Nintendo ha annunciato che pubblicherà in Giappone una versione per soli adulti dell'app Nintendo Switch Online dedicata a Nintendo 64. All'interno di questa i giocatori nipponici troveranno GoldenEye 007 e Jet Force Gemini.

Il motivo è molto semplice: entrambi i giochi sono classificati "Z" in Giappone, ovvero sono vietati alla vendita per qualsiasi persona che abbia meno di 18 anni. Si tratta dell'unica classificazione del CERO (il PEGI giapponese per intenderci) ad essere regolamentata dal governo. I giochi "Z" devono essere separati da tutti gli altri e devono avere una verifica dell'età prima dell'acquisto.

Se nei negozi fisici questo è "facile", in digitale il problema è che i giochi "Z" non possono apparire nella stessa applicazione di tutti gli altri. Nintendo quindi ha creato una versione per soli adulti dell'app Nintendo 64 di Nintendo Switch Online che potrà essere utilizzata solo dagli account maggiorenni.