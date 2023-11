Nintendo Switch Online: annunciato il nuovo gioco Nintendo 64 in arrivo a dicembre

L'annuncio è arrivato direttamente da Nintendo con un post su Twitter | X, dove tuttavia non è stata indicata una data esatta per l'aggiunta del gioco firmato Rare al catalogo di classici per Nintendo Switch.

Che cos'è Jet Force Gemini?

Pubblicato nel 1999 da Rare, Jet Force Gemini è uno sparatutto in terza persona con elementi platform dove vestiamo i panni di tre membri di una squadra di polizia galattica che hanno il compito di fermare un esercito di droni guidato dal malvagio alieno insettoide Mizar.

I giocatori possono cimentarsi in una modalità singleplayer in cui devono esplorare 15 mondi differenti per sventare i piani di Mizar affrontando eserciti di nemici grazie a un arsenale che include fucili d'assalto laser, granate, lanciafiamme e lanciarazzi e utilizzando uno dei tre protagonisti, Juno, Vela e Lupus, ognuno caratterizzato da un'abilità speciale differente. È presente anche il multiplayer dove 2 o 4 giocatori possono darsi battaglia in modalità deathmatch.

