La microSDXC da 256 GB per Nintendo Switch in stile Fortnite è al minimo storico su Amazon

Il Black Friday 2023 è ben lontano dal terminare e le promozioni di Amazon Italia proseguono. Gli appassionati di videogiochi, computer, smartphone e non solo possono trovare tante offerte interessanti, con sconti che spesso portano i prodotti al prezzo più basso di sempre. Vogliamo quindi consigliarvi la microSDXC da 256 GB per Nintendo Switch personalizzata a tema Fortnite. Lo sconto segnalato è del 28% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per il prodotto è 47€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La microSDXC da 256 GB per Nintendo Switch a tema Fortnite è una scheda con licenza Nintendo ufficiale e velocità di trasferimento dati fino a 100 MB/s. È perfetta per espandere la memoria sempre limitata di Nintendo Switch e poter quindi tenere installati più giochi in contemporanea.