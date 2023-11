Sony Santa Monica, il team di God of War assume la narrative director di Gears of War

Sony Santa Monica Studio , il team dei PlayStation Studios autore della serie God of War, ha assunto Bonnie Jean Mah , che in precedenza è stata la narrative director del franchise di Gears of War presso The Coalition.

Cosa bolle in pentola in casa Sony Santa Monica?

Come accennato in apertura, Bonnie Jean Mah ha lavorato presso The Coalition dal 2012 al 2017 e dal 2020 al 2022, ricoprendo il ruolo di narrative director del franchise di Gears of War dal 2021. Inoltre, durante la sua carriera ha lavorato anche per Relic Entertainment e TiMi Studio Group, lo studio appartenente a Tecent.

Al momento non è chiaro a quale progetto prenderà parte presso Sony Santa Monica. Sappiamo che il team dei PlayStation Studios sta lavorando a una nuova IP di stampo fantasy, ma secondo alcune voci di corridoio arrivate da fonti affidabili come The Snitch e ViewerAnon è in sviluppo anche un DLC o un semi-sequel di God of War. Inoltre, sappiamo che è anche in produzione anche una serie tv Prime Video basata sulle gesta dello spartano.