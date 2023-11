Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, wallpaper gratis da CD Projekt RED

CD Projekt RED ha voluto celebrare l'annuncio di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition mettendo a disposizione di tutti gli utenti un nuovo wallpaper dedicato a questa edizione del gioco, scaricabile gratis.

Ottenere lo sfondo è semplicissimo: vi basterà visitare il sito ufficiale di Cyberpunk 2077, entrare nella sezione "Wallpapers", cliccare sulla prima immagine a sinistra e quindi sulla risoluzione desiderata.

A quel punto potrete visualizzare l'immagine e salvarla, utilizzandola come wallpaper per qualsiasi dispositivo compatibile o semplicemente passare il tempo a scrutarla in attesa dell'uscita dell'Ultimate Edition di Cyberpunk 2077.