God of War: Amazon Prime Video vuole farne una serie TV

Il franchise God of War potrebbe presto diventare una serie TV, almeno questa è l'intenzione di Amazon Prime Video che, stando a quanto appreso dalla testata Deadline, starebbe trattando con Sony per far diventare realtà il progetto.

La giornalista Nellie Andreeva ha appreso che dietro al lavoro di adattamento dovrebbero esserci Mark Fergus e Hawk Ostby, provenienti dalla serie fantascientifica The Expanse, e Rafe Judkins, il produttore esecutivo nonché showrunner della serie The Wheel of Time. Inoltre saranno coinvolte Sony Pictures Television e PlayStation Productions, che collaborano in pianta stabile alle serie tratte dai franchise PlayStation.

Quella God of War sarebbe solo l'ennesima serie TV tratta dalle serie videoludiche di Sony. Attualmente sono in lavorazione riduzioni televisive di The Last of Us, con Pedro Pascal e Bella Ramsey, e Twisted Metal, con Anthony Mackie. Comunque sia è l'intera industria dei videogiochi a essere coinvolta nella frenesia da serie TV. Tra le nuove produzioni in arrivo, una serie su Resident Evil e una su Halo.

Amazon è particolarmente attiva da questo punto di vista, con serie tratte dai franchise Fallout e Mass Effect in produzione.

Insomma, non saremmo certo stupiti di una serie su God of War. Rimane da vedere se i produttori vogliono sfruttare il nuovo filone, quello nordico, con un Kratos più saggio e posato, o vogliono tornare a quello originale, decisamente più sopra le righe. Potrebbe anche trattarsi di una storia completamente nuova, magari basata sul capitolo successivo a God of War: Ragnarok, quest'ultimo in uscita nel 2022 su PS4 e PS5.