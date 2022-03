Netflix blocca il video streaming in Russia: ecco quanti iscritti perde

Netflix ha annunciato di aver sospeso tutti i propri servizi in Russia. Il video streaming non è più accessibile in tutta la regione. In questo modo, ovviamente, Netflix perde un certo numero di abbonati.

Precisamente, Netflix dispone secondo i report di 1 milione di abbonati in Russia. Non si tratta di un numero enorme per la compagnia, anche se ovviamente parliamo pur sempre di clienti paganti. Come vi avevamo già riportato, inoltre, Netflix ha deciso di bloccare la produzione di serie TV russe. Potrebbero ancora tornare in produzione, ovviamente, per il momento però sono considerate in pausa a tempo indeterminato.

Netlifx

Un portavoce di Netflix ha detto alla CNBC: "Date le attuali circostanze, abbiamo deciso di sospendere il nostro servizio in Russia". Ovviamente il tutto è conseguenza della guerra in Ucraina, criticata da una buona parte del mondo occidentale.

Molte compagnie stanno bloccando i propri servizi in Russia. Nella lunga lista troviamo anche nomi come Nintendo, Microsoft, Take-Two, EA, Intel, Nvidia, AMD e non solo. Activision Blizzard, ad esempio, ha anche deciso di prendere le donazioni fatte dai dipendenti e triplicarle.