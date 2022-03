Ender Lilies: Quietus of the Knights ha venduto più di 600.000 copie, in arrivo l'edizione fisica

L'editore Binary Haze e lo sviluppatore Live Wire hanno annunciato che Ender Lilies: Quietus of the Knights ha venduto più di 600.000 copie in versione digitale in tutto il mondo. Si tratta di un ottimo risultato, considerando le dimensioni della produzione.

Contestualmente è stato ricordato che da domani 8 marzo 2022 saranno disponibili per le prenotazioni le edizioni fisiche per Nintendo Switch e PlayStation 4, curate da Limited Run Games. La spedizione delle copie dovrebbe iniziare a maggio 2022.

Le edizioni fisiche saranno due: la standard da 39,99 dollari e la Collector's Edition da 64,99 dollari. La seconda conterrà, oltre al gioco, il CD della colonna sonora, un poster 18" x 24" reversibile e una spilla.

L'edizione fisica di Ender Lilies: Quietus of the Knights

Solo buone notizie, quindi, per questo gioco, che è davvero interessante, come sottolineato nella nostra recensione.