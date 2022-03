Boktai: Konami ha rinnovato il marchio, novità in arrivo?

Il marchio Boktai è stato rinnovato. Konami non ha lasciato morire il suo ormai vecchio franchise, nonostante siano anni che è assente dal mercato. Molti non sanno che fu creato da Hideo Kojima, che per il primo capitolo, uscito su Game Boy Advance, ebbe un'idea difficile da definire.

La cartuccia del gioco includeva infatti un sensore a energia solare che andava usato durante il gameplay. In che modo? Semplicemente il giocatore doveva uscire all'aperto ed esporlo al sole per ricaricarlo. Tutto bellissimo, peccato per quei paesi poco assolati in cui gli utenti ebbero enormi difficoltà a giocare. Comunque sia fu un'idea originale, fortunatamente mai ripresa da altri.

In totale la serie Boktai è composta da quattro episodi: tre usciti su GBA e uno su Nintendo DS, risalente al 2007. Si chiamava Lunar Knights ed è l'ultimo esponente del franchise. Che Konami voglia lanciare un quinto capitolo? O, più semplicemente, che si appresti a rimasterizzare i giochi originali? O, ancora, che abbia registrato il marchio per tutelarsi, senza volerci fare niente? C'è sempre la possibilità che voglia adoperarlo per altri tipi di prodotti, come NFT, gadget, pachinko e così via. Staremo a vedere.