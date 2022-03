Babylon's Fall toglie a Godfall lo scettro di peggior esclusiva PS5, numero di giocatori crollato

Babylon's Fall è attualmente la peggiore esclusiva PlayStation uscita su PS5. Il gioco di Platinum Games è riuscito a strappare lo scettro di questa non troppo ambita onorificenza a Godfall, che quantomeno aveva le attenuanti di non essere una grossa produzione e di non avere un team prestigioso alle spalle, oltre che di essere uno dei primi titoli usciti per la console di ultima generazione. Ormai sottotraccia anche il numero di giocatori, quantomeno su Steam.

Attualmente la versione PS5 di Babylon's Fall ha una media voto di 41 su Metacritic, contro quella di 61 di Godfall, per uno scarto di ben 20 punti. Su OpenCritic le cose vanno leggermente meglio, ma si parla comunque di una media voto di 44 per il titolo di PlatinumGames, contro quella di 60 per Godfall. Ci sembra di aver già scritto che è un disastro, ma è meglio confermarlo per non lasciare spazio a dubbi.

Pessimi risultati anche in termini di numero di giocatori, con picchi giornalieri che vanno di poco sopra le mille unità su Steam, ma con crolli che portano le presenze contemporanee in gioco sotto le 100 unità (54 al momento di scrivere questa notizia). Tra poco sarà difficile trovare qualcuno con cui giocare. Considerando anche l'esiguo numero di recensioni nel negozio di Valve, attualmente appena 153, è chiaro che le vendite non devono essere state eccezionali finora e non crediamo che miglioreranno.