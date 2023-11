PlayStation Portal, arrivano nuove unità su PS Direct in UK ma terminano in 10 minuti

Al momento della scrittura di questa notizia, in Italia sono ancora disponibili unità su PlayStation Direct Italia. Parlando invece di Amazon Italia, il dispositivo è esaurito . Anche in Giappone i preorder del prodotto sono terminati molto rapidamente e in generale in occidente sembra che il prodotto sia richiesto.

PlayStation Portal continua a essere difficile da trovare. Come segnalato da Zuby Tech su X, PlayStation Direct del Regno Unito ha reso disponibili nuove scorte alla vendita ma in soli dieci minuti sono andate esaurite .

Tante vendite o poche scorte?

PlayStation Portal usa il Remote Play

Ovviamente tutto questo non ci dice veramente qual è il livello di successo di PlayStation Portal. Possiamo affermare che le scorte terminano velocemente, ma questo potrebbe significare che il prodotto sta vendendo molto o che il numero di unità prodotte è limitato.

Ricordiamo anche che PlayStation Portal non è pensata per guadagnare, in quanto ha un altro obiettivo, quindi non è impossibile che Sony stessa abbia preferito non produrre troppe copie della piattaforma.

Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di PlayStation Portal, nella quale vi spieghiamo tutti i dettagli e vi aiutiamo a capire se è un prodotto per voi oppure no.