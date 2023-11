Lola Bunny: il cosplay di kiramihime ci mostra la giocatrice del primo Space Jam nella natura

Space Jam è un classico e buona parte del merito è dei personaggi animati che prima e dopo hanno appassionato molte generazioni. La loro versione cinematografica affiancata a Michael Jordan è però spesso la preferita degli amanti dei Looney Tunes. In particolar modo, Lola Bunny ha rubato il cuore di molti giovanissimi e ancora oggi viene ricreata tramite i cosplay. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Lola Bunny realizzato da kiramihime.

kiramihime ci propone un cosplay semplice ma ottimamente realizzato, immerso nella natura. La sua Lola Bunny non manca delle orecchie così come di tutta la divisa da gioco, guanti compresi. Anche il pallone da basket non viene dimenticato, per chiudere il cerchio di questo ottimo cosplay.

Cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da kiramihime? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?