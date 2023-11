Monster Hunter: un sondaggio chiede ai fan di scegliere il mostro migliore della serie

Monster Hunter il prossimo anno festeggerà il ventesimo anniversario e per l'occasione Capcom ha in serbo sicuramente varie attività (e chissà forse anche un nuovo gioco della serie) e vuole assolutamente sapere dai fan qual è il loro mostro preferito tramite un sondaggio .

Una scelta ardua

Per i giocatori di Monster Hunter lunga data probabilmente sarà un'ardua impresa dato che parliamo di scegliere tra ben 229 mostri, sia quelli di grossa taglia che quelli più piccoli che popolano le aree di caccia.

Chiaramente ci sono già dei chiari favoriti in questa piccola competizione, rappresentati da quelle creature che appaiono con grande frequenza nella serie come ad esempio Nargacuga, Zinogre, Teostra, Brachydios, Rajang, Deviljho, Tigrex, Diablos e il Rathalos (l'unico ad essere apparso in ogni singolo gioco, spin-off inclusi) giusto per citarne alcuni.

