PS5 'slim', qual è la data di uscita in Europa? Un noto leaker ne parla

PS5 "slim", ovvero il nuovo modello di console di Sony, è già disponibile negli USA e in Giappone, mentre non è stata ancora commercializzata in Europa. Stiamo ancora attendendo di scoprire una data di uscita ufficiale, ma nel frattempo il noto leaker billbil-kun ha svelato quali sono le potenziali date di uscita per alcuni mercati EU.

Precisamente, per lo fonti di billbil-kun, in Francia PS5 "slim" sarà commercializzata dal 23 novembre 2023, mentre in Spagna e Portogallo sarà disponibile dal 24 novembre 2023 secondo quanto indicato da alcuni commercianti. Non ci sono purtroppo conferme per l'Italia, ma è credibile che la data non sia troppo diversa.

In altre parole, mancherebbe pochissimo alla distribuzione delle console. Ci sarà però da capire se PS5 "slim" sarà distribuita unicamente tramite PS Direct o altri rivenditori.