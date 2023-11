PS5 è la console più venduta in Europa a ottobre 2023, Xbox in calo

PS5 è stata la console più venduta in Europa a ottobre 2023, facendo segnare numeri più che raddoppiati rispetto allo stesso mese nel 2022: la crescita per la console Sony è stata pari al 143% grazie alla disponibilità nei negozi.

Pur avendo perso un 20% su base annua, Nintendo Switch si è posizionata seconda nella classifica hardware, mentre Xbox Series X|S ha subito un calo molto più marcato e preoccupante, nell'ordine del 52%.

In totale, a ottobre 2023 sono state vendute in Europa 481.000 console. Rispetto ai numeri di settembre il mercato ha fatto segnare un +16%, mentre per le singole piattaforme la progressione è stata del +11% (PS5), +10% (Nintendo Switch) e circa -20% (Xbox).