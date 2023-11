Apple ha annunciato il supporto RCS su iPhone, ma di che si tratta?

Il comunicato giunge in un contesto in cui l'azienda è soggetta ad una maggiore supervisione normativa , specialmente riguardo a questioni legate ad App Store, iMessage e altre tecnologie proprietarie.

Ma che cos'è RCS?

RCS è il nuovo protocollo che si pone come un passo in avanti rispetto ai classici SMS

I tradizionali messaggi SMS hanno scritto una fondamentale porzione della storia dei telefoni cellulari, ma nel 2023 soffrono il confronto coi tempi.

Le loro comunicazioni sono limitate a 160 caratteri e, componendosi meramente di testo, sono esclusi dalla possibilità di includere elementi multimediali come foto, video, audio o GIF.

Pertanto, negli anni, i dispositivi mobili hanno adottato un protocollo di supporto noto come Servizio di Messaggistica Multimediale (MMS).

Tuttavia, anche questo presenta limiti evidenti, tra tutti quelli legati alle sempre presenti restrizioni sulle dimensioni dei messaggi.

In aggiunta, come ovvio che sia considerando la loro genesi, gli SMS non offrono la crittografia end-to-end.

RCS è l'acronimo di Rich Communication Services e rappresenta un protocollo di comunicazione sviluppato dalla GSM Association con l'obiettivo di superare le limitazioni degli SMS, introducendo funzionalità di messaggistica avanzata.

Differenziandosi dagli SMS, la comunicazione RCS supporta la condivisione di contenuti multimediali ad alta risoluzione, chat di gruppo, indicatori di scrittura in tempo reale e altre caratteristiche, similmente a servizi moderni di comunicazione come iMessage o Whatsapp.

L'aspetto distintivo e determinante consiste quindi nell'adesione a uno standard aperto accessibile a tutti.

Il Profilo Universale RCS offre agli utenti la possibilità di sfruttare molteplici funzionalità precedentemente riservate alle piattaforme di messaggistica over-the-top, come ad esempio le ricevute di lettura e gli indicatori di scrittura.

Facilita inoltre le conversazioni di gruppo e permette agli utenti di inviare file multimediali di alta qualità.

Da inizio anno, l'implementazione di RCS da parte di Google ha introdotto di default la crittografia end-to-end, estendendola sia alle chat individuali che a quelle di gruppo.

Diversamente dagli SMS, i messaggi RCS sono trasmessi attraverso una connessione dati mobile o un collegamento Wi-Fi, con gli SMS funzionanti come opzione di fallback.

Ciò suggerisce che il protocollo più datato non sarà presto obsoleto, in quanto continuerà a svolgere un ruolo di riserva nel caso in cui non siano disponibili connessioni dati adeguate.