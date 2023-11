Ecco di seguito la lista dei mestieri disponibili di default per i personaggi di Like a Dragon: Infinite Wealth.

Come ricorderete, abbiamo provato la demo di Like a Dragon: Infinite Wealth qualche settimana fa, sperimentando in prima persona alcune di queste novità e le spettacolari mosse finali che consentono di eseguire.

Like a Dragon: Infinite Wealth includerà diversi nuovi mestieri per i personaggi , professioni che avremo modo di scegliere e cambiare presso l'immancabile ufficio di collocamento e che saranno caratterizzate da abilità peculiari.

A gennaio ne vedremo delle belle

Ichiban Kasuga e il nuovo mestiere Samurai in Like a Dragon: Infinite Wealth

In uscita il 26 gennaio, Like a Dragon: Infinite Wealth punterà ad arricchire la formula introdotta ai tempi di Yakuza: Like a Dragon, non solo introducendo alcuni personaggi inediti ma anche, appunto, nuovi mestieri.

Cambiare lavoro richiederà anche stavolta una visita all'ufficio di collocamento, dove potremo scegliere per i nostri protagonisti la professione che preferiamo, sperimentandone poi le abilità e le caratteristiche nel corso della campagna.