Avevamo già incrociato Super Crazy Rhythm Castle ad agosto , in occasione di un evento organizzato da Konami durante il quale rimanemmo discretamente folgorati da tutta la sua originalità. Adesso, a distanza di qualche mese, facciamo il punto su tutto quello che c'è di buono (e meno buono) all'interno della colorata avventura ritmica confezionata da Second Impact Games, nella nostra recensione di Super Crazy Rhythm Castle .

Alla base della nozione di "sviluppo indipendente", c'è il concetto secondo il quale lavorare al fianco di un grande publisher limiti in qualche modo le capacità creative di uno studio, imbrigliando quella libertà che i piccoli team riescono spesso a conquistarsi, al riparo dalla bruciante necessità di vendere un gran numero di copie. Certo, se stringi una partnership con un colosso del calibro di Konami puoi aspettarti di dover scendere a qualche compromesso, ma osservando tutte le particolarità di un gioco come Super Crazy Rhythm Castle è evidente che Second Impact Games , un team piccolissimo di appena 10 persone, abbia potuto infondere tutta la sua inventiva in totale autonomia, modellando i contorni di un'avventura musicale decisamente insolita, a metà tra il rhythm e il puzzle game.

Una storia fuori tempo

Super Crazy Rhythm Castle ci lancia alla conquista della corona di Re Ferdinand, il malvagio (e del tutto antipatico) antagonista del gioco

Abbiamo parlato di esperimento non a caso, dato che la ricetta di gameplay alla base di Super Crazy Rhythm Castle implementa un buon numero di ingredienti, che prima di adesso non pensavamo potessero mescolarsi insieme in modo efficace. La creatura di Second Impact Games, infatti, è per prima cosa un rhythm game, tuttavia la sua struttura assomiglia più a quella di un puzzle game, condito da una storia senza particolari pretese, ma che basta a configurare il gioco anche come un'avventura dal forte taglio cooperativo, dal momento che è consigliato giocarla dall'inizio alla fine in compagnia di altri tre amici, online (ma senza crossplay) o in locale.

I giocatori prendono il controllo di un colorito gruppo di personaggi, i nuovi pretendenti al trono del Castello del Ritmo, la cui corona è nelle mani di Re Ferdinand, il principale antagonista di tutta l'avventura. Durante l'incontro di agosto era già sufficientemente chiaro che Super Crazy Rhythm Castle non avrebbe puntato poi molto sulla sua componente narrativa, sospetto che abbiamo ampiamente confermato nelle circa 7 ore necessarie per arrivare a concludere una storia che non si prende mai troppo sul serio, rimanendo leggera e poco avvincente per tutta la sua durata.