EA Sports FC 24 e Assassin's Creed Mirage in vetta alla classifica vendite in Europa a ottobre

GamesIndustry ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in Europa a ottobre 2023, che vede EA Sports FC 24 in vetta, superando un ottimo Assassin's Creed Mirage che, a sua volta, mette in fila altri pezzi da 90 come Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder.

Si tratta di una classifica parziale, in quanto non tutti i paesi d'Europa vengono tracciati dalle compagnie di analisi a cui fa riferimento il sito in questione, ma è comunque indicativa dell'andamento, anche perché dovrebbe raccogliere quanto più possibile i dati di vendita fisici e digitali, sebbene alcuni giochi non vengano comunque registrati nei dati in questione.

Questa è dunque la top ten dei giochi più venduti in Europa a ottobre 2023: