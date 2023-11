Ark: Survival Ascended è finalmente disponibile oggi su Xbox Series X|S, in ritardo su PS5

Il celebre survival a base di dinosauri da parte di Studio Wildcard doveva uscire inizialmente il 14 novembre su Xbox Series X|S, ma ha incontrato un problema all'ultimo minuto con il processo di certificazione . Spostato al 16 novembre, il team non è riuscito a far uscire il gioco nemmeno in tale data, perché evidentemente i problemi non erano ancora stati risolti.

Un piccolo ritardo anche per la versione PS5

"Apprezziamo il vostro continuo supporto e la comprensione che avete dimostrato durante questa attesa per la conclusione del processo di certificazione di Ark: Survival Ascended su Xbox", ha scritto Studio Wildcard in un post su X.



Gli sviluppatori fanno inoltre sapere che i server per l'online verranno attivati solo alcune ore dopo il lancio del gioco, per poter consentire un lancio più agevole e non accavallare il traffico dati con i download in corso.

Viene inoltre menzionata anche la versione PS5 di Ark: Survival Ascended, che a quanto pare sta incontrando alcuni problemi anche questa, sempre nel processo di certificazione per il lancio sul mercato. Per questo motivo, la finestra di lancio prevista per l'arrivo del gioco sulla console Sony è ora spostata all'inizio di dicembre, rispetto alla fine di novembre riferita in precedenza.