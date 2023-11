ARK: Survival Ascended rinviato per la terza volta su Xbox Series X|S, presto la versione PS5

Studio Wildcard ha nuovamente rinviato la data di uscita della versione Xbox Series X|S di ARK: Survival Ascended. Non uscirà più entro questa settimana come precedentemente indicato, ma solo all'inizio della prossima. Chiaramente salvo imprevisti, che a questo punto non ci sentiamo di escludere.

La conferma è arrivata tramite un comunicato dello studio, in cui ha offerto anche degli aggiornamenti sullo stato dei lavori della versione PS5, che dovrebbe arrivare entro la fine di novembre 2023. Anche in questo caso non c'è ancora una data scolpita nella pietra, con maggiori informazioni che arriveranno nei prossimi giorni.