Sedie da gaming in offerta per il Black Friday su Amazon: tre proposte sotto i 100€, 150€ e 300€

In occasione del Black Friday 2023, potete trovare delle sedie da gaming in sconto su Amazon: ecco tre proposte sotto i 100€, 150€ e 300€, per tutti i gusti.

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia è in corso e gli appassionati di videogiochi non vedono l'ora di scoprire tutte le offerte per le console, i componenti PC e i giochi che più desiderano acquistare. Non bisogna però dimenticare che una buona postazione da gaming deve avere anche una sedia da gaming adeguata alle nostre necessità, per riuscire a giocare a lungo e senza dolori. Abbiamo quindi raccolto alcune promozioni interessanti per chi è in cerca di una sedia da gaming in offerta su Amazon Italia, con tre diversi prodotti per tre diverse fasce di prezzo. Ecco i nostri suggerimenti.

Sedia da gaming sotto i 100€ sedia da gaming Brigros La sedia da gaming Brigros è realizzata in pelle sintetica con cornice in metallo per la massima resistenza. Può portare un peso fino a 120 Kg e misura 63 X 65 X 109-119 cm. L'altezza può essere regolata tra i 42 e i 52 cm. La larghezza della seduta è 38 cm mentre la profondità è 48 cm. I braccioli sono spessi 7 centimetri. Lo schienale può essere steso e regolato a piacimento, mentre il poggiapiedi è retrattile. Sono inclusi un cuscino lombare e un cuscino cervicale. Uno dei più grandi punto di forza però è il prezzo sotto i 100€.

Sedia da gaming sotto i 150€ Oversteel - ULTIMET In occasione del Black Friday 2023 ci sono però molte altre sedia da gaming in offerta e se siete in cerca di qualcosa che costi un po' di più e abbia un buon sconto potete optare per la Oversteel - ULTIMET. Questa sedia da gaming è in tessuto traspirante, che aiuta durante i periodi più caldi e quando la pelle è direttamente in contatto con la sedia. È disponibile in più colori, che potete selezionare direttamente dalla pagina prodotto. Lo schienale è reclinabile fino a 180 gradi. L'altezza massima è 131 cm, mentre la lunghezza dello schienale è pari a 82 cm, con una larghezza di 55.5 cm. Il sedile è largo 69 cm e lungo 57 cm. Sono inclusi i cucini lombari e cervicali.

Sedia da gaming sotto i 300€ Corsair T3 RUSH Fabric (2023) Se volete puntare più in alto, potete optare per la Corsair T3 RUSH Fabric (2023). Anche questo modello è realizzato in tela traspirante, ma vanta un design ispirato ai sedili sportivi ad alte prestazioni, per essere ergonomico e confortevole anche dopo molte ore di uso. Il telaio integrato è in acciaio, il che garantisce una resistenza e una durata di anni. L'altezza massima è 188 cm e il peso massimo è 120 Kg. Lo schienale è lungo 85 cm e ampio 54 cm, mentre la seduta arriva a 44 cm di profondità e 57 cm di larghezza. Tra i braccioli ci sono fino a 55 cm. L'altezza della sedia è regolabile tra 48 e 58 cm dal pavimento. I braccioli sono orientabili in tutte le direzioni e lo schienale è regolabile fino a 160 gradi.