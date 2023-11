Dredge: The Pale Reach, la nuova espansione è disponibile, con trailer di lancio

L'ottimo horror marinaro Dredge ottiene l'espansione The Pale Reach, disponibile da oggi come da programma e presentata anche dal trailer di lancio visibile qui sotto, che mostra qualcosa dei contenuti aggiuntivi.

Come era stato annunciato già in precedenza con il trailer e la data d'uscita, The Pale Reach è un DLC a pagamento venduto al prezzo di 5,99€ e introduce una nuova area da esplorare e vari nuovi contenuti.

Com'è possibile vedere nel trailer, il DLC si basa su un nuovo bioma ghiacciato che fornisce una ulteriore variabile agli scenari esplorabili.