Suicide Squad: Kill the Justice League, vediamo il trailer di Captain Boomerang

Rocksteady e Warner Bros. Games credono ancora a Suicide Squad: Kill the Justice League e sono torante a mostrarlo in video per presentare Captain Boomerang, uno dei personaggi giocabili del gioco.

Captain Boomerang, nome vero George Harkness, non ha decisamente un rapporto molto amichevole con Flash e viene considerato generalmente un codardo, in particolare di fronte a Wonder Woman (chi non lo sarebbe?). Comunque sia in azione è decisamente attivo, grazie al suo fucile, che lo rende una furia scatenata e imprevedibile, come potete verificare guardando il filmato.