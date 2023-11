Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è un flop, azioni di Frontier calano del 20%

Stando a SteamDB , Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ha fatto registrare un picco massimo di giocatori di 1.572. Al momento di scrivere questa notizia, ci stanno giocando soltanto 234 giocatori. Inoltre il gioco ha solo il 66% delle 742 recensioni degli utenti ricevute finora positive.

Frontier Developments ha pubblicato un resoconto parlando delle scarse vendite di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin , strategico in tempo reale lanciato lo scorso 17 novembre. L'ammontare delle vendite non è stato svelato, ma il dato negativo ha fatto crollare le azioni della compagnia del 20%.

Frontier ha parlato di vendite inferiori alle aspettative nella prima settimana di lancio, pur confermando il supporto al gioco con dei nuovi contenuti, inclusi DLC gratuiti e premium. L'idea è che le vendite possano crescere con il tempo.

Purtroppo il risultato di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin arriva dopo un anno non proprio facile per Frontier, che ha dovuto anche affrontare una grossa riorganizzazione interna, con diversi licenziamenti.

A gennaio lo studio fondato da David Braben ha annunciato vendite inferiori alle aspettative per il 2023 e il 2024, dopo i risultati di alcuni dei suoi giochi nel 2022, non proprio esaltanti, come quello di F1 Manager 2022. A giugno è stata chiusa l'etichetta Frontier Foundry a causa dei risultati non eccezionali del suo portfolio di terze parti. A luglio è stato lanciato F1 Manager 2023, ma pare che non sia andato anch'esso molto bene.

Gli unici giochi che continuano ad andare bene sono Planet Coaster, Planet Zoo, Jurassic World Evolution e Jurassic World Evolution 2, ciascuno dei quali è riuscito a superare i 100 milioni di dollari di ricavi, per un totale di oltre 500 milioni di dollari. Tutti i giochi hanno raggiunto la redditività entro un mese dal lancio e hanno recuperato tutti gli investimenti entro i dodici mesi. I tre giochi sul mercato da più di quattro anni, ossia Planet Coaster, Jurassic World Evolution e Planet Zoo, hanno recuperato più del 250% di quanto investito.

A fronte di questi risultati, Frontier lancerà tre titoli gestionali per l'immediato futuro, che saranno lanciati nei prossimi tre anni fiscali. Inoltre continuerà a sviluppare e supportare il suo portfolio esistente.

Il risultato di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ha ridotto le previsioni di ricavi per il periodo da circa 108 milioni di sterline a una cifra oscillante tra gli 80 e i 95 milioni di sterline. Complessivamente, dovrebbero esserci perdite per 9 milioni di sterline nell'intero anno fiscale.

Frontier si aspetta inoltre di andare in pareggio nel prossimo anno fiscale, grazie ai ricavi dei nuovi gestionali e alla riduzione dei costi operativi del 20% ottenuta tramite licenziamenti. La compagnia ha inoltre ribadito di essere ben capitalizzata, con una cassa di 20,5 milioni di sterline. La cifra esclude quanto ottenuto da Microsoft per l'inclusione di F1 Manager 2023 nel Game Pass.