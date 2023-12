Skull and Bones: nuovo beta test annunciato per questa settimana, date e dettagli

Dopo il trailer con la data d'uscita mostrato nel corso dei The Game Awards 2023 , Ubisoft rilancia Skull and Bones con un nuovo beta test a partire da questa settimana: si svolgerà dal 14 al 18 dicembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Skull and Bones è tornato a farsi vedere e ha finalmente una data d'uscita, speriamo questa volta definitiva. Ma non solo, il gioco Ubisoft potrà anche essere provato in una nuova sessione di beta test annunciata per questa settimana .

6 ore a disposizione

Skull and Bones, la personalizzazione dei pirati

In questo caso, il preload partirà il 12 dicembre alle ore 10:00 italiane, l'inizio effettivo del beta test è fissato per il 15 dicembre alle ore 3 del mattino in Italia e terminerà il 18 dicembre alle ore 9 del mattino, sempre per quanto riguarda l'orario italiano.

In ogni caso, all'interno dei giorni di disponibilità del beta test, sarà possibile giocare a Skull and Bones solo per un massimo di 6 ore per ogni account. Queste sono contate all'interno di una sessione di gioco effettiva, dunque comprensiva anche di navigazione tra i menù e momenti di pausa.

In questa versione di prova sarà possibile esplorare le Red Isles, covo dei Pirati di Sainte Anne guidati da John Scurlock. Sarà inoltre possibile navigare lungo parte della costa africana e anche in varie sezioni di mare aperto.

Skull and Bones ha ora la data d'uscita fissata per il 16 febbraio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.