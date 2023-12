Final Fantasy 16: The Rising Tide, svelata la durata del secondo DLC

Il director Takeo Kujiraoka ha svelato la durata approssimativa di The Rising Tide la seconda delle due espansioni in programma per Final Fantasy 16 che sarà disponibile durante la primavera del 2024.

Nel corso di un'intervista concessa al portale giapponese Famitsu, Kujiraoka ha svelato che il DLC sarà molto più lungo di Echoes of the Fallen (ecco la nostra recensione). Se il primo infatti richiede circa 3 ore solo per arrivare alla conclusione della storia, in The Rising Tide gli sviluppatori attualmente impiegano circa 8 ore nei loro test, il director prevede che si arriverà ad almeno 10 ore in totale una volta completato lo sviluppo di tutti i contenuti, che includono anche una serie di missioni secondarie.

"Il secondo DLC, The Rising Tide è piuttosto grande e aggiunge anche missioni secondarie", ha detto Kujiraoka. "In precedenza, quando giocavo alla missione principale e a quelle secondarie, ci volevano circa 8 ore. Verranno aggiunti altri contenuti, quindi potrete giocare al secondo DLC per circa 10 ore in totale."