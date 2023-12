LEGO Fortnite, The Day Before e altri 15 giochi entrano nel catalogo NVIDIA GeForce NOW

Questa settimana sono 17 i giochi che entreranno a far parte del catalogo di GeForce NOW , fra titoli molto recenti e altri meno ma comunque di grande interesse per gli abbonati al servizio o per coloro che comunque hanno modo di utilizzare il cloud gaming di NVIDIA.

Ori and the Will of the Wisps entra a far parte del catalogo

Diverse di queste introduzioni sono collegate alle uscite di Xbox e PC Game Pass, che ora sono parzialmente interconnesse grazie agli accordi presi tra Microsoft e NVIDIA per portare i giochi del catalogo Game Pass su GeForce NOW.

Tra le uscite più recenti troviamo LEGO Fortnite, Avatar: Frontiers of Pandora, Warhammer 40,000: Rogue Trader e The Day Before, ma di particolare interesse sono anche le introduzioni di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps.

Con quest'ultimo, in particolare, il catalogo GeForce NOW ha superato gli oltre 100 titoli per PC Game Pass supportati sul servizio.