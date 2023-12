The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'Ultramano non tornerà nei prossimi giochi

I poteri dell'Ultramano di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rappresentano la novità più interessante dell'ultimo capitolo della serie di Nintendo e un mezzo tramite quale gli sviluppatori offrono una grande libertà di azione ai giocatori. Una meccanica senza dubbio molto apprezzata, ma che probabilmente non rivedremo nei prossimi giochi.

Questo perlomeno stando alle parole del director Hidemaro Fujibayashi, che in un'intervista con Game Informer ha spiegato che il team di sviluppo vuole creare sempre qualcosa di nuovo con ogni The Legend of Zelda senza fossilizzarsi sulle meccaniche dei precedenti capitoli, anche quando sono apprezzatissime come l'Ultramano.

"Ogni volta che realizziamo un gioco di The Legend of Zelda, vogliamo creare qualcosa di nuovo", ha detto Fujibayashi. Se, ci fosse una continuazione di Tears of the Kingdom e dovessimo introdurre, per esempio, Ultramano, credo che per noi sarebbe come dire: 'Beh, stiamo solo portando Tears of the Kingdom così com'è'. Quello che vogliamo fare dal punto di vista di creatori di videogiochi è creare qualcosa di nuovo. Da questo punto di vista, non credo che vedremo l'Ultramano in ogni gioco di Zelda o altro ancora in futuro".